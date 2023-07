Škoda v kmetijstvu po neurjih na Goriškem velika, ponekod poškodovana protitočna zaščita

Nova Gorica, 25. julija - Neurja v ponedeljek in v noči na torek so na območju Goriških Brd, Vipavske doline in Krasa poškodovala skoraj vse kmetijske kulture, ponekod v celoti. Poškodovani so tudi kmetijski objekti in mehanizacija, je za STA povedal Vasja Juretič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Ponekod so neurja poškodovala tudi protitočno zaščito.