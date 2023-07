Po vsej državi velika verjetnost neurij, verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek

Ljubljana/Celje/Bovec, 25. julija - Po opozorilu Agencije za okolje bo danes po vsej državi velika verjetnost neurij. Čez dan in ponoči bo verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda. Zaradi predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo najmočneje narasli hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države.

Na tem območju so znova možne hudourniške poplave, so zapisali na Centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Neurje z močnim vetrom in točo se je v večernih urah pomikalo iz smeri Furlanije-Julijske krajine in zajelo območja Nove Gorice, Postojne, Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Slovenj Gradca.

Po do zdaj zbranih podatkih, ki so jih od jutra še dopolnili, so zabeležili 208 dogodkov, največ na območju Celja. Zaradi močnega dežja, vetra in toče so se podirala drevesa, odkrivalo je strehe, podrtih je več telekomunikacijskih drogov in napeljav. Meteorne vode so poplavljale objekte, pojavilo se je tudi nekaj plazov. Ponekod je bila prekinjena oskrba z električno energijo.

Na terenu je bilo 84 gasilskih enot. Gasilci ponekod še vedno odstranjujejo drevesa, kjer je to potrebno zaradi ogroženih objektov ali prometne infrastrukture. Pokrivajo poškodovane strehe, črpajo meteorno vodo, sodelovali pa so tudi pri evakuaciji 25 otrok iz kampa Lepena v Bovcu. Strele so zanetile požar kurilnice v Vogrskem, nadstreška ob stanovanjskem objektu v naselju Varoš v občini Makole in požar gospodarskega poslopja v Spodnjem Gruškovju v občini Slovenske Konjice.