Pregled - svet, 24. 7. (ponedeljek)

MADRID - V Španiji nedeljske predčasne parlamentarne volitve niso prinesle jasnega zmagovalca. Naveza desnosredinske Ljudske stranke (PP), ki je osvojila 136 poslanskih mandatov, in skrajno desne stranke Vox, ki se mu obeta 33 sedežev, ne bo imela večine v parlamentu. Socialisti premierja Pedra Sancheza so osvojli 122 poslanskih mandatov. Jasne poti do oblikovanja nove vlade nima nobena stran, tako da se ponuja več scenarijev, eden izmed njih je tudi razpis novih predčasnih volitev.

JERUZALEM - Izraelski parlament je sprejel ključni del sporne pravosodne reforme, ki omejuje pristojnosti vrhovnega sodišča. Opozicija je glasovanje bojkotirala in napovedala, da bo na vrhovno sodišče vložila pritožbo. V državi je več tisoč ljudi protestiralo proti reformi. V Jeruzalemu so nekateri blokirali vhod v parlament, nato pa jih je policija razgnala z vodnim topom. Najmanj pet ljudi je bilo poškodovanih, 19 pa so jih aretirali.

KRF/RODOS - Z grškega otoka Krf so zaradi gozdnega požara evakuirali skoraj 2500 ljudi. Evakuacije zaradi požarov so potekale še drugod po Grčiji, ki se spopada z rekordno dolgim vročinskim valom in hudo sušo. Najhuje je na Rodosu, od koder so v nedeljo sporočili, da so z jugovzhoda otoka na varno pripeljali 20.000 ljudi. Gasilci se s požari še naprej borijo tudi na otoku Evia in na Peloponezu. Grčija je v vojni z gozdnimi požari, je dejal predsednik grške vlade Kiriakos Micotakis in poudaril, da so razmere, v katerih se je znašla država, posledica podnebnih sprememb.

MOSKVA/SEVASTOPOL - Rusija je obtožila Kijev, da je nameraval z dvema brezpilotnima letalnikoma izvesti napad v Moskvi, kar pa so mu preprečili in oba drona sestrelili. Po poročanju ruskih medijev je eden padel blizu ruskega obrambnega ministrstva v središču ruske prestolnice, drugi pa je zadel poslovni center. Žrtev ni bilo. Na polotoku Krim pa so ukrajinski brezpilotni letalnik zadeli skladišče streliva. Rusija je po zračnih napadih na Moskvo in Krim napovedala odločen odziv.

ODESA - Ruske sile so v nočnem napadu z brezpilotnimi letalniki na pristaniško infrastrukturo blizu ukrajinskega mesta Odesa ob Črnem morju uničile skladišče za žito, je sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Po prvih podatkih so bili ranjeni štirje pristaniški delavci. V napadu z droni iranske izdelave so bili po navedbah istega vira poškodovani tudi rezervoarji za skladiščenje drugih vrst tovora.

STOCKHOLM - Podnebna aktivistka Greta Thunberg je bila obsojena zaradi neupoštevanja navodil policije med junijskim podnebnim protestom v Malmöju na jugu Švedske. Sodišče ji je določilo globo v višini 1500 švedskih kron oziroma približno 130 evrov. Prav tako bo morala plačati 1000 kron oziroma okoli 85 evrov za švedski sklad za žrtve kaznivih dejanj. Le nekaj ur po sodbi se je Thunberg pridružila novemu protestu, od koder jo je policija skupaj s petimi drugimi protestniki na silo odstranila.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je v nedeljo na sredozemski konferenci o migracijah v Rimu napovedala oblikovanje sklada, ki bo financiral sodelovanje z Afriko na področju vlaganj in migracij. Srečanje je sledilo nedavnemu podpisu dogovora med EU in Tunizijo, ki tej državi zagotavlja finančno pomoč za njen prispevek pri nadzoru meja.

ZAGREB - Tridnevno zasedanje hrvaškega sabora, ki so ga sklicali na zahtevo predsednika države Zorana Milanovića, se je v nedeljo končalo z zavrnitvijo vseh sklepov, ki so jih predlagali Milanović in opozicija. Predsednik je s predlaganimi sklepi vladi želel naložiti, da ob večmesečni stavki zaposlenih v pravosodju sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev delovanja sodstva in ugotovi, katere institucije in osebe so odgovorne za finančno škodo državnega podjetja Hrvatska elektroprivreda.

RIM - Italijanska policija je v kraju Foggia izvedla obsežno racijo proti mafijski skupini, ki se imenuje Societa foggiana. Aretirala je 82 domnevnih članov mafije, ki so obtoženi številnih kaznivih dejanj, in sicer preprodaje mamil, nezakonitega posedovanja orožja in izsiljevanja. Zasegla je tudi mamila in več kosov orožja.

KARTUM - Od začetka spopadov v Sudanu, ki so izbruhnili pred natanko sto dnevi, je bilo doslej razseljenih že več kot 3,3 milijona ljudi, od tega jih je približno 740.000 pobegnilo v sosednje države, je sporočil visoki komisariat ZN za begunce. V spopadih v Sudanu je po ocenah nevladne organizacije ACLED doslej umrlo več kot 3900 ljudi. Po navedbah Unicefa je bilo ubitih najmanj 435 otrok,

SEUL - Poveljstvo sil Združenih narodov v Seulu je začelo pogovore s Pjongjangom o ameriškem vojaku Travisu Kingu, ki je prejšnji teden iz Južne Koreje prebegnil v Severno, je povedal namestnik poveljnika poveljstva ZN, generalpodpolkovnik Andrew Harrison. Severna Koreja in ZDA namreč nimata diplomatskih odnosov. Dejal je, da jih najbolj skrbi njegovo zdravstveno stanje, medtem ko prebeg še preiskujejo.

SAN FRANCISCO - Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta v nedeljo napovedala preimenovanje omrežja v X, nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice, in preoblikovanje poslovnega modela. To so nato danes tudi storili. Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje, sta dodala.

PULJ - Glavno nagrado filmskega festivala v Pulju je prejel dokumentarec Večje od travme o izkušnjah žrtev spolnega nasilja v vojni na Balkanu. Režiserka Vedrana Pribačić in scenaristka Mirta Puhlovski sta po oceni žirije iz težkih in pomembnih tem naredili nepozabno pretresljiv film. Tri nagrade je prejel film Varen kraj Juraja Lerotića.