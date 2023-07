Pregled - šport, 24. 7. (ponedeljek)

MARIBOR - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru pred domačimi navijači premagala Nemčijo s 30:28. Odbojkarji so s 3:1 v nizih premagali Grčijo, odbojkarice pa so bile brez oddanega niza boljše od Nemk. Rokometašice so morale priznati premoč Romunkam, te so bile boljše z 29:23. V dopoldanskih urah je sicer danes od atletov najbolj blestel Žan Ogrinc. Ta je v svoji skupini v teku na 800 m tekel 1:52,69 in bil najhitrejši. S tem si je zagotovil nastop v sredinem finalu. Po osvojenem naslovu evropskega prvaka do 14 let je danes prvo oviro na Ofemu uspešno preskočil tudi mladi slovenski teniški adut Svit Suljić in ugnal Poljaka Antonija Wojciecha Kasperskega s 6:2 in 6:2.

PARIZ - Nemka Liane Lippert (Movistar) je zmagovalka druge etape ženske izvedbe kolesarske dirke po Franciji. V ciljnem sprintu je po 151 kilometrih med Clermont-Ferrandom in Mauriacom premagala Belgijko Lotte Kopecky (SD Works), ki je ostala v rumeni majici vodilne. Edina Slovenka na dirki Špela Kern (Cofidis) je etapo končala v ozadju.

FUKUOKA - Slovenska plavalka Tara Vovk je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki na Japonskem z dosežkom 1:09,68 zasedla 35. mesto na 100 m prsno. V soboto jo čaka še nastop na 50 m prsno, kjer je slovenska rekorderka in si želi boljši dosežek.

MILANO - Na svetovnem prvenstvu v sabljanju v Milanu bodo v torek na sporedu dvoboji najboljših 32 tekmovalcev v disciplini sablja, v skupinskem delu pa se je izkazal Slovenec Peter Krajnc. Komaj 19-letni Kamničan je v kvalifikacijah dosegel štiri zmage, v izločilnem dvoboju za "top 32" pa je bil od njega boljši Indijec Gisho Kumaresan Padma, tako da je Slovenec končal na 48. mestu.

HAMBURG - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na teniškem turnirju WTA v Hamburgu z nagradnim skladom 225.000 evrov nastope končala v uvodnem krogu, potem ko se je na glavni turnir uspešno prebila skozi kvalifikacije. V prvem krogu jo je premagala Estonka Kaia Kanepi s 6:1, 6:4.

NYON - Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo v primeru poraza proti bolgarskem Ludogorcu v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov svojo mednarodno potovanje nadaljevali v 3. krogu evropske lige. V primeru poraza proti bolgarskemu prvaku bo njihov tekmec v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini hrvaški Dinamo iz Zagreba ali kazahstanska Astana. Če pa bodo zmagali, se bodo v tretjem krogu kvalifikaij za ligo prvakov pomerili z zmagovalcem dvoboja med litovskim Žalgirisom iz Kaunasa in turškim Galatasarayem iz Istanbula.

NYON - Po današnjem žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu sta znana morebitna tekmeca Maribora in Celja v tretjem krogu konferenčne lige. Oba slovenska kluba morata najprej premagati svoja tekmeca v drugem krogu, mariborska zasedba se bo pomerila z luksemburškim Differdangejem, celjska pa s portugalsko Vitorio Guimaraes.

AUCKLAND - Italijanske nogometašice so na svetovnem prvenstvu v Aucklandu uspešno začele nastope na mundialu in z 1:0 premagale Argentino. Bolj gladko so do zmage prišle Nemke, ki so bile v Melbournu s 6:0 boljše od debitantk na SP, Maročank. Gladko so nastope na SP začele tudi Brazilke, ki so s 4:0 odpravile Panamo.

LJUBLJANA - Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej ostaja na vrhu svetovne lestvice WTA. Swiatek neprekinjeno vodi že od 4. aprila lani. Med najboljšo deseterico ni sprememb, nekoliko pa sta napredovali obe najboljši Slovenki. Tamara Zidanšek na 133. mestu, medtem ko je Kaja Juvan po skočila za 20 mest in je po novem 149. igralka sveta.

LJUBLJANA - Na najnovejši teniški lestvici ATP v najboljši deseterici ni prišlo do nobenih sprememb. Na vrhu je Španec Carlos Alcaraz z 9375 točkami, sledita mu Srb Novak Đoković (8795) in Rus Danil Medvedjev (6520). Slovenci so daleč od najvišjih mest, med "top 1000" sta le dva igralca. Oba sta nazadovala, Blaž Rola na 477., Bor Artnak pa na 712. mesto.