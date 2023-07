Putin in Lukašenko na prvih pogovorih po junijskem uporu skupine Wagner

Sankt Peterburg, 23. julija - V ruskem mestu Sankt Petersburg sta se danes sestala predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko. To je njuno prvo srečanje v živo, odkar je Lukašenko junija posredoval pri končanju upora ruske najemniške vojaške skupine Wagner. Putin je Lukašenku dejal, da je ukrajinska protiofenziva proti Rusiji spodletela.