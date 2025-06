Ukrajina in Rusija z novim dogovorom o izmenjavi ujetnikov

Istanbul, 2. junija - Ukrajina in Rusija sta se na današnjih pogajanjih dogovorili o novi obsežni izmenjavi vojnih ujetnikov, je po srečanju v Istanbulu povedal vodja ukrajinske delegacije in obrambni minister Rustem Umerov. Ruska stran naj bi ob tem zavrnila predlog za brezpogojno prekinitev ognja in predlagala delno, dva do tri dni trajajoče premirje.