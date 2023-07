Pred 15 leti so v Srbiji prijeli Karadžića

Beograd/Banjaluka, 21. julija - Pred 15 leti so v Srbiji prijeli enega najbolj iskanih haaških obtožencev zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v BiH, nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića. Danes 78-letnega Karadžića so po 13 letih na begu prijeli 21. julija 2008 v Beogradu, kjer je leta živel z lažno identiteto kot zdravilec Dragan Dabić.