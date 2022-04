Mineva 30 let od začetka obleganja Sarajeva

Sarajevo, 5. aprila - V Sarajevu danes obeležujejo 30 let od začetka obleganja mesta. To se je začelo 5. aprila 1992 in je trajalo 1425 dni. V tem času je umrlo več kot 11.000 ljudi. Žrtvam so se danes poklonili na mostu, kjer sta umrli prvi žrtvi, županja Sarajeva Benjamina Karić pa je izrazila upanje, da se sarajevski scenarij ne bo ponovil v Ukrajini.