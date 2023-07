Unior z novim prvim nadzornikom

Ljubljana, 21. julija - Nadzorniki zreškega Uniorja so na četrtkovi seji za predsednika nadzornega sveta imenovali Roberta Vugo, ki bo na tem položaju do 5. julija 2027. Nadzorniki so se obenem seznanili s polletnim poslovanjem družbe, ki je v tem času vknjižila okoli 108 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je več od načrtov, so sporočili iz uprave družbe.