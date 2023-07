Unior na skupščini dobil tri nove nadzornike

Zreče, 5. julija - Delničarji zreškega Uniorja so na današnji skupščini iz nadzornega sveta odpoklicali Franca Dovra in Andrejo Potočnik, namesto njiju pa imenovali Marjana Penška in Katjo Potočar. Novi nadzornik je postal še Robert Vuga, ki je po odstopu zamenjal Simono Razvornik Škofic, sam pa se je poslovil od vodenja nadzornega sveta Mariborske livarne Maribor.