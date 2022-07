IBM povečal dobiček in prihodke

New York, 19. julija - Ameriški tehnološki velikan IBM je drugem letošnjem četrtletju pridelal nekaj manj kot 1,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so medtem narasli za devet odstotkov na 15,5 milijarde dolarjev. Oboje je preseglo pričakovanja analitikov, kljub temu pa so se delnice IBM pocenile.