Nekdanja novinarka in urednica TVS kršila novinarski kodeks

Ljubljana, 11. maja - Novinarsko častno razsodišče je razsodilo, da je nekdanja novinarka in urednica Televizije Slovenija Vesna Deržek Sovinek kršila novinarski kodeks. To je storila s tem, ko je v oddaji Utrip, predvajani junija lani, zamolčala informacije, ključne za razumevanje objavljene vsebine, so danes sporočili iz Društva novinarjev Slovenije (DNS).