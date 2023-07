Gorski reševalci v torek pomagali več planincem

Mojstrana/Kobarid/Bohinj/Brda, 19. julija - Gorski reševalci so v torek pomagali več planincem, ki so se v gorah znašli v stiski. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje sta okoli 16. ure na Triglavu planinki zašli na sneg, od koder se nista mogli rešiti. Posredovali so gorski reševalci GRS Mojstrana in vojaški helikopter z dežurno ekipo GRS na Brniku, ki ju je prepeljal v dolino.