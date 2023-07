Ob ponovnem reševanju neprimerno opremljenih pohodnikov v gorah policija poziva k odgovornosti

Bovec, 7. julija - Letalska policijska enota in ekipa za reševanje v gorah sta v četrtek z Mangarta rešili neprimerno opremljena državljana Poljske, s Prisojnika pa štiri državljane Češke. Vsi so nepoškodovani, so sporočili s PU Nova Gorica. Policija ob tem ponovno poziva k previdnosti, informiranosti, opremljenosti, ustreznim pripravam in odgovornosti v gorah.