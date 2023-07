Svet RTVS kot kandidate za člana uprave potrdil sedem prijavljenih

Ljubljana, 17. julija - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na izredni seji ugotovil, da so za člana uprave RTVS popolne prijave sedmih od devetih prijavljenih. Predsednik uprave bo izbral dva in ju predlagal svetu v imenovanje. Svet bo o tem glasoval v sredo. Razpravljali so še o podpisu kolektivnega dogovora trenutnega vodstva zgolj z enim od sindikatov RTVS.