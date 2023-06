Turist v steno rimskega Koloseja vklesal ime svojega dekleta

Rim, 27. junija - V Italiji je na družbenih omrežjih za precej zgroženih odzivov poskrbel posnetek turista, ki je v petek v steno rimskega Koloseja vklesal svoje ime in ime svojega dekleta. Dejanje je obsodil tudi italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano. Moškemu grozi do pet let zapora in visoka denarna kazen.