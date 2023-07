Pogovori Goloba in Plenkovića v Zagrebu v prijateljskem duhu tudi o zahtevnih vprašanjih

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 14. julija - Hrvaški in slovenski premier Robert Golob in Andrej Plenković sta se v Zagrebu strinjala, da so za reševanje odprtih vprašanj ključni pogovori, ki bodo sčasoma prinesli tudi rešitve. Enako po njunih besedah velja za arbitražo, medtem ko je pri reševanju vprašanja nezakonitih migracij ključen nadzor v državah zunaj EU, predvsem v BiH in Srbiji.