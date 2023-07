Golob: Frontex je potreben predvsem v Srbiji in BiH

Zagreb, 14. julija - Enote Frontexa so potrebne predvsem v Srbiji in BiH, je danes poudaril premier Robert Golob v Zagrebu po srečanju s kolegom Andrejem Plenkovićem. Če se želi Evropa učinkovito spopasti z migracijami, se mora usmeriti navzven, v sporazume z državami izvora in tranzitnimi državami, je prepričan.