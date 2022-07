Laško se bo znova odelo v pisane barve Piva in cvetja

Laško, 15. julija - V Laškem se danes začenja tradicionalna, 57. prireditev Pivo in cvetje. Program bo tudi letos podkrepljen z etnološko-hortikulturnim doživetjem, festivalska izkušnja pa bo tudi trajnostno obarvana, so sporočili iz Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško.