Dve interesni skupini DS in centri za socialno delo imajo pomisleke o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 13. julija - Interesni skupini delodajalcev in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev DS pozivata vlado in poslance k vnovičnemu razmisleku o ustreznosti financiranja dolgotrajne oskrbe, kot ga določa predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Skupnost centrov za socialno delo pa opozarja, da na centrih ni dovolj kadra za izvajanje nalog po predlogu.