Slovenija želi okrepiti prisotnost na Bavarskem

München, 12. julija - Slovenska delegacija pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža zaključuje obisk v Nemčiji. Danes so se mudili na Bavarskem, kjer so se srečali s predstavniki tamkajšnjega gospodarskega ministrstva. Slovenija si, kot so sporočili z ministrstva, želi še okrepiti prisotnost v tej zvezni deželi.