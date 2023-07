Državni sekretar Frangež z delegacijo na tridnevni obisk v Nemčijo

Ljubljana, 10. julija - Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež z delegacijo odhaja na tridnevni obisk v Stuttgart in München. Med drugim se bo srečal s predstavniki podjetij Porsche in BMW, s katerimi bo razpravljal o možnosti vključitve slovenskih podjetij s področja avtomobilske industrije v dobaviteljske verige.