Nespametnega pohodnika na območju Okrešlja ugriznila kača

Solčava, 10. julija - V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, ne glede na vrsto pa je kače najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti. Tega splošnega pravila se ni držal mlajši moški, ki je dopoldne na območju Okrešlja prijel in dvignil kačo, domnevno gada, ta pa ga je ugriznila. Posredovala je letalska policijska enota, so sporočili s Policijske uprave Celje.