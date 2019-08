Tuja planinka na Doliču prijela gada, ki jo je ugriznil

Bovec, 20. avgusta - Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je v ponedeljek posredovala pri ugrizu kače pri planinski koči na Doliču. Tuja planinka je namreč menila, da v Sloveniji ni strupenih kač in je v roke prijela gada, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. V Sloveniji sicer živijo tri vrste strupenih kač, poleg laškega in navadnega gada še modras.