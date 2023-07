Ministrstvo za kulturo bo upravnemu sodišču predlagalo izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

Ljubljana, 10. julija - Ministrstvo za kulturo bo na upravno sodišče in državno tožilstvo podalo prošnjo za izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki so povezani s skupino Rumenih jopičev, iz registra. Zato so se odločili zaradi krepitve izrazov nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, je v izjavi poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko.