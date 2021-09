Opozicija zahteva razpravo o statusu Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

Ljubljana, 3. septembra - Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP so vložile zahtevo za sklic skupne nujne seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti in odbora DZ za kulturo. Na seji naj bi razpravljali o Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ima po oceni vlagateljev neupravičeno status kulturne organizacije v javnem interesu.