Zaradi energetike donosnost državnih naložb lani prepolovljena

Ljubljana, 7. julija - Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH) je lani po trenutnih ocenah dosegla 2,9 odstotka, potem ko je bila v 2021 pri 6,1 odstotka, so v četrtek sporočili iz SDH. Glavni razlog za več kot prepolovitev donosnosti so bile zahtevne razmere v energetiki, so pojasnili.