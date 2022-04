SDH lani s predvidoma s 6,2-odstotno donosnostjo

Ljubljana, 22. aprila - SDH je lani ustvaril 45,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 73,7 odstotka več kot predlani. Donosnost portfelja države in SDH po trenutnih ocenah znaša 6,2 odstotka, kar je za 1,9 odstotne točke več kot v letu 2020 in dve odstotni točki več od načrtov, so sporočili iz SDH.