Rusija in Ukrajina izmenjali več vojnih ujetnikov

Moskva/Kijev, 4. februarja - Rusija in Ukrajina sta izvedli novo izmenjavo vojnih ujetnikov, so danes sporočili iz Moskve in Kijeva. Rusko obrambno ministrstvo je dodalo, da so na težkih pogajanjih dosegli vrnitev 63 ruskih vojakov. Kijev pa je potrdil vrnitev 116 ukrajinskih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.