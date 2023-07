Primorske novice o neuresničenih obljubah po požaru na Krasu (7. 7.)

Koper, 6. julija - Alenka Ožbot v komentarju Še dobro, da na Krasu ni suše piše o neuresničenih obljubah po požaru na Krasu. Avtorica poudarja, da domačini nikoli ne bodo pozabili groze ob približevanju ognja in da so doslej na požariščih pogozdovali le z denarjem iz humanitarnih akcij in s prostovoljci, saj država še ni dala denarja za to.