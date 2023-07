Demokracija o ruski vojski (6. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Matevž Tomšič v uvodniku In to naj bi bila velesila? piše o ruski vojski, ki se je izkazala za drugačno, kot so jo predstavljali. Avtor izpostavlja, da je ruska vojska slabo vodena, saj prevladuje relativno nekompetenten poveljniški kader. Vojaštvo je zelo nemotivirano ter razpolaga z veliko količino zastarelega orožja, pravi.