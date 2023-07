DNS: Pred snovalci medijske zakonodaje še pomembne naloge

Ljubljana, 5. julija - Ugotovitve poročila o vladavini prava Evropske komisije so vzpodbudne, je v odzivu danes zapisalo Društvo novinarjev Slovenije (DNS). Je pa izpostavilo tudi izzive, kot so koncentracija lastništva medijev, napadi in strateške tožbe zoper novinarje. Snovalce medijske zakonodaje zato po mnenju društva čakajo še pomembne naloge.