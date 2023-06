Članice EU za večjo zaščito novinarjev v okviru akta o svobodi medijev

Bruselj, 21. junija - Države članice Evropske unije so danes dosegle dogovor o stališču Sveta EU o predlogu akta o svobodi medijev. Med drugim se zavzemajo za večjo zaščito novinarjev in njihovih virov, v izhodišču za pogajanja s parlamentom pa tudi podrobneje pojasnjujejo pristojnosti držav članic pri zagotavljanju neodvisnosti javnih medijev, so sporočili s Sveta.