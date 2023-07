Močno neurje na Nizozemskem zahtevalo smrtno žrtev in ohromilo promet

Amsterdam, 5. julija - Na Nizozemskem so zaradi nevihte Poly danes odpovedali na stotine letov, oblasti pa so ponekod zaustavile ali omejile tudi železniški in cestni promet. Sunki vetra so dosegli hitrost do 140 kilometrov na uro. Na severu države so razglasili najvišjo, rdečo stopnjo nevarnosti. V Haarlemu je umrla ženska, potem ko je na njen avtomobil padlo drevo.