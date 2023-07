Ob projektu Klasiki v stripu še spletna razstava

Ljubljana, 4. julija - Slovenski gledališki inštitut (Slogi) je s poljskim in slovaškim gledališkim inštitutom objavil spletno razstavo, ki je del projekta Klasiki v stripu, v sklopu katerega so spomladi izšli stripi z dramskimi klasikami: Sofoklejevo Antigono, Shakespearovim Romeom in Julijo in Kraljem Ubujem Alfreda Jarryja. Razstava zaključuje večletno skupno delo.