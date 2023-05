Drame Antigona, Romeo in Julija ter Kralj Ubu odslej tudi v stripu

Ljubljana, 16. maja - Pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi) so izšli stripi z dramskimi klasikami: Sofoklejevo Antigono, Shakespearovim Romeom in Julijo in Kraljem Ubujem Alfreda Jarryja. Pri projektu se je Slogi povezal s poljskim in slovaškim gledališkim inštitutom, ki je vsak angažiral svojega striparja. Ciril Horjak je ilustriral Kralja Ubuja.