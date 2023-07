IAEA Japonski odobrila izpust odpadne vode iz Fukushime v ocean

Tokio, 4. julija - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je Japonski danes odobrila, da lahko izpusti odpadno vodo iz nuklearke Fukushima v ocean. Kot so pojasnili pri organizaciji, je japonski načrt za izpuščanje vode v morje v skladu z mednarodnimi standardi in bo imel zanemarljiv radiološki vpliv na ljudi in okolje, poročajo tuje tiskovne agencije.