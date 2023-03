Na Japonskem obeležili 12 let od potresa in jedrske nesreče v Fukushimi

Tokio, 11. marca - Na Japonskem so danes obeležili 12. obletnico trojne katastrofe 11. marca 2011, ko je eden najmočnejših potresov na svetu povzročil smrtonosen cunami in nesrečo v jedrski elektrarni v Fukushimi. Kot vsako leto so se žrtvam poklonili z minuto molka ob 14.46 po lokalnem času, ko je pred 12 leti območje stresel potres z magnitudo 9,0.