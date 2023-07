Objavili razpis za razširjanje radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki

Ljubljana, 3. julija - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je na spletni strani danes vnovič objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in prav tako dveh pravic na območju Vzhod R2. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbe do 28. avgusta do 12. ure.