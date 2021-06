Nove analogne radijske frekvence radiem Ognjišče, Center in Kranj, Radio 1 merila vidi kot cenzuro

Ljubljana, 23. junija - Svet za radiodifuzijo je minuli teden s sklepom predlagal, da radijske frekvence za analogno razširjanje radijskega programa na oddajni točki Ajdovščina dobi Radio Ognjišče, na točkah Črnomelj 1 in Metlika Radio Center in na točkah Jesenice in Kranjska Gora Radio Kranj. Radio 1 je po spremenjenih merilih pričakovano izpadel, kar razume kot cenzuro.