Na območju EU v zadnjem letu povečano število motenj v preskrbi zdravil

Ljubljana, 2. julija - Po podatkih Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je trenutno prijavljena motnja v preskrbi 286 zdravil. Povečano število začasnih motenj v preskrbi opažajo na območju celotne EU, ne le na slovenskem trgu. Razlogov za to je več, med drugim v proizvodnji zdravilnih učinkovin in zdravil, večina katere je zunaj držav EU.