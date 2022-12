V Nemčiji primanjkuje zdravil, težave tudi v bolnišnicah

Berlin, 21. decembra - V Nemčiji primanjkuje ključnih zdravil, razlog za to pa so povišani stroški proizvodnje, zaradi česar se domačim farmacevtskim podjetjem proizvodnja določenih vrst zdravil ne izplača. Nemško zdravstvo se sicer spopada še z vrsto drugih težav, na pediatričnih oddelkih ob naraščanju števila obolelih otrok primanjkuje osebja in postelj.