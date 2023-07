Začenja se šestmesečno spremljanje cen v prehranski verigi

Ljubljana, 1. julija - Veljati začenja odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s katero bo država šest mesecev spremljala cene pridelkov in izdelkov v prehranski verigi. S tem želi omejiti naraščanje cen hrane. Zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci.