Z julijem šestmesečno spremljanje cen v prehranski verigi

Ljubljana, 31. maja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes izdalo odredbo o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s katero bo država od 1. julija šest mesecev spremljala cene pridelkov in izdelkov v prehranski verigi. Po navedbah pristojnih gre za poskus obvladovanja naraščajočih cen hrane.