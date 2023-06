Ekstremna vročina na severu Kitajske podira rekorde

Peking/Tianjin, 22. junija - Dele severne Kitajske je zajela ekstremna vročina s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. V nekaterih delih Pekinga in bližnjega velemesta Tianjin so zabeležili najvišje temperature v zadnjih letih. Oblasti so prebivalce pozvale, naj omejijo zadrževanje na prostem in poskrbijo za ustrezno zaščito, poroča francoska tiskovna agencija AFP.