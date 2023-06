Policijski vadbeni center v Gotenici poimenovali po prvem poveljniku specialne enote Vinku Bezniku

Ljubljana, 28. junija - Dan po dnevu slovenske policije je v Gotenici potekala še slovesnost, na kateri so osrednji policijski Vadbeni center Gotenica preimenovali v Vadbeni center Vinka Beznika Gotenica. V spomin na prvega poveljnika policijske specialne enote in ključnega osamosvojitelja Vinka Beznika pa odkrili še spominsko tablo, so sporočili z notranjega ministrstva.