Poklukar: Narod si je s požrtovalnostjo in enotnostjo tlakoval pot do nastanka države

Ljubljana, 23. junija - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici pred dnevom državnosti in dnevom policije zapisal, da je junij posebej prazničen, saj se s ponosom spominjamo neustrašnosti, požrtvovalnosti in enotnosti naroda. Levji delež pri postavljanju temeljev domovine pa so s pogumom, predanostjo in odločnostjo nosili policisti, je spomnil.