Festival Kamerat v Hrastniku ponovno vabi v rudnik

Hrastnik, 7. junija - Letošnji festival delavskega filma Kamerat v Hrastniku bo namesto treh potekal štiri dni, in sicer od 29. junija do 2. julija v opuščenem rudniškem rovu in na platoju pred rudnikom. Kot je na novinarski konferenci povedala koordinatorka festivalske ekipe Nina Kavzar, bo v več sklopih na ogled 22 filmov.