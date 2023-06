EU znova razširila sankcije proti Iranu zaradi kršenja človekovih pravic

Bruselj, 26. junija - Zunanji ministri držav članic EU so danes razširili sankcije proti Iranu zaradi zatiranja človekovih pravic, so sporočili iz Sveta EU. Na seznam sankcioniranih so dodali še sedem posameznikov, med njimi tožilca in poveljnika revolucionarne garde v provinci Isfahan. Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanj v EU.