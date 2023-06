V Srbiji sobota minila v znamenju novih protestov

Beograd/Washington, 25. junija - V Beogradu je v soboto potekal osmi protest Srbija proti nasilju. Vsakotedenski protivladni shodi so v srbski prestolnici stalnica od začetka maja, ko sta v dveh strelskih napadih 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 19 ljudi. Demonstracije so potekale še v okoli desetih drugih krajih v Srbiji.